◇パ・リーグ楽天―ロッテ（2026年6月19日ZOZOマリン）楽天・吉井理人監督の初陣、初得点はマッカスカーの4号2ランだった。初回2死一塁の場面で「4番・DH」に指名された助っ人がジャクソンのチェンジアップを捉えて左翼席にライナーで叩き込んだ。吉井氏にとって楽天監督就任の初戦が、昨季まで指揮を執っていたロッテ戦となった。