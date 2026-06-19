◇プロ野球パ・リーグ ロッテー楽天(19日、ZOZOマリン)敵地でのロッテ戦に臨んでいる楽天。初回から幸先良く先制しました。この日の対する先発はジャクソン投手。1アウトから辰己涼介選手が四球を選び出塁するも、2アウトまで追い込まれます。それでも続くマッカスカー選手が3球目のチェンジアップをとらえます。打球は勢いよく飛び、レフトスタンドに鋭く飛び込みました。この試合から指揮を執る吉井理人新監督も笑顔で拍手。ハイ