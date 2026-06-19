ロッテは１９日、「雪見だいふく」や「ＢＩＧスイカバー」など、アイスクリーム類、計３５品目を７〜１０月出荷分から値上げすると発表した。出荷価格で５・１〜１６％引き上げる。人件費や物流費、原料資材価格の高騰などを理由としている。アイスの希望小売価格を巡り、カルテルを結んだ疑いがあるとして、公正取引委員会は１６日にロッテを含む６社に独占禁止法違反（不当な取引制限）容疑で立ち入り検査を実施。その直後の