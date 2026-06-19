報道陣に公開された、地下350メートルの坑道で土砂を採取する作業＝19日午後、北海道幌延町原発から出る高レベル放射性廃棄物（核のごみ）を地層に埋める手法を研究する幌延深地層研究センター（北海道幌延町）は19日、12年前に地下350メートルの坑道に埋めたサンプルを掘り戻す試験現場を公開した。地層処分では、放射性物質が地下水に溶けて表出するのを遅らせるため、金属容器と粘土で覆い、地下深くの岩盤に吸水性能を持つ