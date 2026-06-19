「にしたんクリニック」を展開するエクスコムグローバルの西村誠司社長が１９日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。藤田ニコルへのＳＮＳ上のコメントが物議を醸したニュースを受け「ＳＮＳ時代の言葉との向き合い方」について持論を語っている。動画内で西村社長は、病気で子供を持てない人への配慮を巡る議論に触れつつ「私は逆に『髪の毛がない男性の気持ちは分かるのか』と思った」と、自らの薄毛を例に挙げてユーモアたっぷりに