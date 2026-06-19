【漫画】本編を読む『狐面夫婦』（岩飛猫/双葉社）は、明治時代を舞台に、人間の男と女妖狐との「だまし愛」の夫婦生活を描いた異類婚姻譚である。アニメ化もされ注目を集めた『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』（双葉社）の岩飛猫氏らしく、本作でも「異なる種族同士が寄り添うこと」の切なさと愛おしさが美しく繊細に描かれている。とりわけ最終巻となる4巻では、夫婦として積み重ねてきた時間が、より深く、より危