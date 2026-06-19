AI時代を生き抜くにはどうしたらいいか。企業向けにAI研修・開発を提供するデジライズ代表の茶圓将裕さんは「日本では、AIが仕事を奪う時代に備え、政府による大規模な雇用支援をセーフティネットにしようという期待すらある。しかし現状では、これらが十分に機能する保証はない」という――。※本稿は、茶圓将裕『AI脳 自由な時間が無限に生まれる思考革命』（KADOKAWA）を再編集したものです。写真＝iStock.com／Alexander Sikov