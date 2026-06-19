退職前に有給休暇を消化している間、賞与支給日を迎えたのに、給与明細のボーナス欄が「0円」になっていると疑問に感じる人は多いでしょう。退職日はまだ先で、会社には在籍しているはずなのに、退職予定者という理由で賞与の対象外になることはあるのでしょうか。 本記事では、有給消化中の賞与について、確認すべきポイントを解説します。 有給消化中は在籍中なので、支給日を迎えた事実は重要 有給消化