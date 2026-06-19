気温が上がり始めるこの時期、「今年の夏も電気代が心配…」と感じている方は多いのではないでしょうか。 夏はエアコンの使用時間が増えるため、家計における電気代の負担が大きくなりやすい季節です。特に近年は電気料金の上昇も続いており、少しでも節約したいと考えている家庭も少なくありません。 とはいえ、暑い夏にエアコンの使用を我慢するのは現実的ではありません。そんなときに見直したいのが、毎月かかる