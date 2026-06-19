60代から新しい仕事を探す人は、どんなことに気をつけるべきか。漫画家の弘兼憲史さんは「定年後の働き方は、現役時代の延長として考えないほうがいい。これまでの肩書きや経験にしがみつくのではなく、会社の外に出て人とつながることで、思わぬ仕事の可能性が見えてくる」という――。（第3回）※本稿は、弘兼憲史『「まだ働かなきゃダメなんですか？」60歳からでもバリバリできる仕事力』（主婦と生活社）の一部を再編集したも