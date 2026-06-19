メーガン妃が英国への帰国を決意したのは窮余の策であり、ウィリアム皇太子は激怒するだろうと王室専門家が予測した。英紙サンが１８日、報じた。メーガン妃はヘンリー王子と２人の子供と共に、数週間以内に英国を訪れる予定で、これは王室にとって「危険な局面」と評されている。ヘンリー王子夫妻は、王子が来年にバーミンガムで主催する退役軍人のための慈善イベント「インヴィクタス・ゲームズ」の１周年カウントダウンパー