親が子供の成長を促すためにできることは何か。ニトリHD代表取締役会長の似鳥昭雄さんは「子供が失敗しないように親が先回りしてしまうと、子供が失敗から学ぶ機会を奪ってしまう。重要なのは、本人が『好き』と思えるもの、力を注げる部分を見つけられるような環境を整えていくことだ」という――。※本稿は、似鳥昭雄『発達障害の私だからこそ、成功できた』（祥伝社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Milatas※