2026年5月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。老後・健康部門の第1位は――。▼第1位胃ろうナシ､誤嚥性肺炎ナシ…寝たきり期間を最短にし"老衰モード"で最期を迎える人の共通点▼第2位テレビを見ながら5分やるだけでいい…東北大名誉教授が｢ウォーキングより筋肉がつく｣と断言する室内運動▼第3位｢ゆっくり近所をお散歩｣よりずっと効果的…平均寿命が約20年も伸びる医学的に正しい