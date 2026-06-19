元衆院議員の金子恵美氏が１９日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。中道改革連合の小沢一郎前衆院議員が自身のグループ「一清会」所属の立憲民主党議員が中道に合流する可能性について否定的な見方を示したことについて苦言を呈した。小沢氏は「中道では国民の期待を担えない。選挙でノーの審判が下った。ノーのやつらがいくら集まったってノー。どうしたら国民の支持を得られるかということをみんなが考えなくては
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