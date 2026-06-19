サッカー北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第２戦（２０日、日本時間２１日＝メキシコ・モンテレイ）で日本代表と対戦するチュニジアのエルベ・ルナール新監督に対し、自国メディアから期待の声が上がっている。１次リーグ初戦でスウェーデンに大敗後、ラムシ監督を電撃解任してルナール新監督を招へい。前回のカタールＷ杯でサウジアラビアを率いてアルゼンチンを撃破した指揮官について、チュニジアメディア「ラ・プレス」は「彼は選