大谷は2021年以降に100先発して42勝19敗、防御率2.66ドジャース・大谷翔平投手は2021年シーズンから二刀流として完全開花した。6月17日（日本時間18日）のレイズ戦で、2021年以降ではちょうど100先発目を迎えた。米データ会社が投手・大谷にまつわる驚きのデータを紹介すると、米国人も思わず仰天した。大谷はこの日、4回まで無失点に抑えたものの5回にまさかの4失点を喫した。それでも6回を投げ抜き、その裏にフリーマンが逆