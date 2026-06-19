韓国代表守護神のキム・スンギュ（FC東京）が、開催国メキシコとの試合後に自責の念を伝えた。韓国は6月19日（日本時間）、エスタディオ・グアダラハラで行われた北中米ワールドカップ・グループA第2節でメキシコに0-1で敗れた。【写真】キム・スンギュの美人妻、沖縄で見せた大胆ビキニSHOT12日のチェコ戦で好セーブを披露し、チームの2-1の逆転勝利に貢献したキム・スンギュはグループステージ2試合連続で正GKとして出場。この日