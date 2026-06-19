石破茂前首相が、2026年6月17日に公開されたYouTube動画で、米ワシントンで25年2月に行われたトランプ米大統領との「日米首脳会談」のウラ側を明かした。「毎日毎日いろんなレクはするわ、議論はするわ」今回は、元放送作家・鈴木おさむさんのYouTubeチャンネルで「『総理大臣にもう一度なりたいですか？』石破茂の人生を聞かせてもらいました」と題した動画が公開され、石破氏との対談が繰り広げられた。動画では、首相時代の外交