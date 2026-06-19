彼氏の誕生日は盛大に祝いたい！とばかりに、張り切ってサプライズを用意してしまう女性が多いもの。しかし独りよがりな行動に走ると、彼氏に喜んでもらえるどころか、ドン引きされるおそれもあるので、注意したほうがいいかもしれません。そこで今回は、20代から30代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「女子目線すぎて彼氏には微妙な『誕生日サプライズ』」をご紹介します。【１】変な漫画の読み過ぎでは？と突っ込みたくなる