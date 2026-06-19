◆パ・リーグロッテ―楽天（１９日・ＺＯＺＯマリン）楽天が初回に先制した。吉井理人新監督にとって就任後初試合。両チーム無得点の初回２死一塁の場面だ。マッカスカーが左翼席へ２ランを放った。吉井監督も手をたたいて喜んだ。