女優の伊藤かずえが１９日に自身のＸを更新し、ＹｏｕＴｕｂｅの動画への意見に「違反なんですか？」と疑問をつづった。伊藤は「私がＹｏｕＴｕｂｅでドライブトークしているのは違反なんですか？」と問いかけ、「ＮＨＫに意見した人がいるようですが、これは私の問題なので私のｓｎｓに直接言ってください」とコメント。「これまで撮影したものはアップしますが、これからはドライブトークはやりません」と今後はドライブト