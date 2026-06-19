◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１９日・東京ドーム）お笑いコンビ「ガレッジセール」のゴリが演じる「ゴリエ」が球団公式マスコットガール「ＶＥＮＵＳ」とともに試合前にグラウンドでダンスを披露した。「ＰｅｃｏｒｉＮｉｇｈｔ」などの楽曲に合わせてダンスを披露。キレのあるパフォーマンスを終えると、「今日の試合が盛り上がってくれたらヨロコビ〜」と声を張り上げた。「ＴＯＫＹＯＧＩＡＮＴＳＧＩＲＬＳ