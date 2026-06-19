◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１９日・東京ドーム）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）が、自身１か月ぶりでチームトップの６勝目をかけて先発し、初回を無失点に抑えた。先頭の岡林に初球を右前へ運ばれるも、続く鵜飼を右飛。１死一塁から石伊を迎えると、カウント２―２から三塁・リチャードの好守で三ゴロ併殺打に仕留めて切り抜けた。現在左腕は２試合連続で２ケタ奪三振を記録中。３戦連続クリアなら、長