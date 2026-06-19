6月21日は「父の日」です。百貨店にはプレゼント用の品が並び、飲食店ではキャンペーンが企画されています。 ■八木菜月アナウンサー「Happy Father’s Dayと書いてあります。」福岡市・天神の大丸福岡天神店には、父の日ギフトが並んでいます。ここ数年の父の日ギフトは、ネクタイなどの定番商品だけではありません。気温40℃以上の日を「酷暑日」と呼ぶことになったことしは、健康かつ快適に夏を過ごせる商品な