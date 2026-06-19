◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１９日・東京ドーム）巨人のリチャード内野手が軽快な守備で先発の竹丸を救った。「７番・三塁」で先発出場。初回１死一塁の守備で、３番・石伊の三遊間の打球を捕球するとすばやく二塁に入った浦田に送球。浦田が一塁に転送し併殺を完成させた。６勝目を狙うドラフト１位・竹丸の背中を押した。
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