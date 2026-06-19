川崎競馬所属の山崎誠士調教師（４１）は６月１９日、川崎競馬５Ｒに出走した管理馬のアイビーブリッツが１着となり、今月１５日の初出走以来、７戦目で初勝利を挙げた。同師は騎手として昨年１１月いっぱいで引退するまで地方競馬通算２０２２勝。２０１９年東京ダービーをヒカリオーソで制するなど重賞２７勝を挙げた。アイビーブリッツは、２０２５年６月に騎手時代の山崎調教師が地方競馬通算２０００勝を達成したときの馬