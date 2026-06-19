将棋の藤井聡太棋聖＝竜王、名人、王位、棋王、王将＝に服部慎一郎七段が挑戦する第９７期棋聖戦五番勝負第２局が１９日、栃木・日光市の日光金谷ホテルで指され、後手の藤井が８０手で勝利。７連覇に王手をかけた。戦型は相掛かり。藤井は６０手目で飛車を取ると、６２手目でその飛車を打って王手桂取り。さらに６８手目で王手銀取りと怒涛（どとう）の寄せを見せ、挑戦者を圧倒した。終局後は「飛車が取れる形になったので、