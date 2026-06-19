６月１９日の川崎競馬で、２歳新馬戦が２鞍（ともに９００メートル）行われた。３Ｒは抜群のスタートを決めてハナに立ったインディチャンプ産駒のインディゴールド（牡）が、直線で後続をさらに引き離し８馬身差をつけて快勝。手綱を執った野畑凌騎手は「スタートが速いし、道中の手応えが良く、しまいも伸びてくれました。本馬場追いから能力試験、レースとすべて乗せてもらって一段階ずつ良くなっているのを感じるし、楽しみで