１９日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）と比べて、７２銭円安・ドル高の１ドル＝１６１円３１〜３３銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、２４銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１８４円６４〜６８銭で大方の取引を終えた。
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