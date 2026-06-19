ボートレース多摩川の「第10回auじぶん銀行賞」の3日目が、19日に行われた。9R6号艇で出走した大沢風葵（25＝群馬）は、ピット離れで5号艇の山谷央が遅れたこともあり、展示枠なりから本番は5コース進入。コンマ06のトップスタートを決めると一気に捲り切った。「3日目は割といい体感で行けたと思います。9Rは直線を求めて、そこは良かったと思う。前半3R3着も含めて直線は余裕があると思う。回り足とか押しの部分も改善はした