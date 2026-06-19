県は、県が管理する国道や県道、合わせて約180キロの区間について、廃止や維持管理レベルの引き下げを検討していることを明らかにしました。人口減少が進む中、効率的な道路の維持管理を目指して検討を進めてきたもので、全県単位での道路廃止の検討は、全国でも初めてとみられます。これは、19日に開かれた県議会の建設委員会で明らかにしたものです。県が管理する国道や県道について、廃止、または補修などの頻度を減らす維持管