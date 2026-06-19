モデル・女優の泉里香さん（37）がインスタグラムを更新。最新ショットを披露しています。【写真】透明感爆発！泉里香さんのオフショット泉さんは「オフショット」と添え、複数枚の写真をアップ。写真では、泉さんがテーブルで頬杖をついて柔らかく微笑む姿のほか、ホワイト＆ブラウンの涼しげなノースリーブコーデを着こなした、自然体な野外ショットなどがみられます。SNSでは、「素敵な写真ありがとう！」「最高に綺麗で素敵で