M!LKの佐野勇斗の公式Instagramが更新され、メンバー5人で温泉を楽しむオフショットが公開された。 参考：『君の好きは無敵』ポスタービジュアル公開“正反対”な松本若菜×佐野勇斗の姿が 投稿された写真には、夜の露天風呂につかる佐野勇斗、塩粼太智、吉田仁人、山中柔太朗、曽野舜太の姿が収められている。眼下に街の夜景が広がり、空には月が浮かぶロケーションのなか、湯船から並んでピ