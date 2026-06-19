東海道新幹線は、浜松駅で線路内に立ち入った人が「のぞみ49号」に接触したため、上りは「新大阪→東京」、下りは「東京→名古屋」で運転を見合わせているということです。 【写真を見る】【速報】東海道新幹線 運転見合わせ 上り｢新大阪→東京｣ 下り｢東京→名古屋」線路内に立ち入った人が列車に接触