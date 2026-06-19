売り上げランキングのドライバー部門のランキングには大きな変動はなく、トップ3は1位がピン『G440 K』、2位がテーラーメイドの『Qi4D MAX』、3位が『Qi4D』と先週と全く同じ結果だった。一方、注目度が高いのが6月に発売されるタイトリスト『GTS』や7月に発売されるプロギアの『RS DUO』。その前評判をPGAツアースーパーストアつくば学園通り店の谷合信俊さんに取材した。【写真】マジか!?新作『RS DUO』はミスヒットしてもミー