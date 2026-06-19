＜ニチレイレディス初日◇19日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞7アンダーで迎えた終盤8番で痛恨のダブルボギー。それでも神谷桃歌の表情は最後まで明るかった。「最後は本当に悔しかった。スッキリした終わり方ではなかったけれど、“楽しくやる”と決めた目標は一日を通してできました」。首位と3打差の5アンダー・3位タイという好位置で滑り出した。【写真】これが神谷投入の未発表シャ