19日午後2時すぎ、埼玉県のJR大宮駅に停車中の新幹線で、「刃物の持っている者がいる」と通報があり、確認のため、大宮駅は一時、騒然となりました。午後2時15分ごろ、JR大宮駅に停車中の北陸新幹線で「刃物を持った人物がいる」と駅員から110番通報がありました。警察が車内で刃物を持っていた30代の男性の所持品を確認したところ、リュックの中からビニール袋に入った包丁とみられる刃物が見つかったということです。ケガ人など