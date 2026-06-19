歌手で俳優の木村拓哉が、8月12日に新レーベル「C&C STAGE」移籍後初となるオリジナルアルバム『Checkpoint』をリリースする。あわせてジャケット写真や商品詳細、購入者特典の内容も公開された。【画像】木村拓哉がカバー！「セロリ」ジャケット写真アルバムタイトルにも掲げられた「Checkpoint」には、常に第一線を走り続けてきた木村拓哉自身が改めて“現在地”を見つめ直すとともに、その先に広がる新たな未来への道標