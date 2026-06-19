19日、熊本県宇土市で車が自転車とぶつかる事故があり、自転車の女性がけがをしました。警察は、車を運転していた80代の女を逮捕しました。事故があったのは宇土市本町の県道川尻宇土線です。警察によりますと、19日午前9時40分頃、軽自動車が交差点を左折する際、横断歩道で自転車とぶつかりました。 この事故で、自転車に乗っていた84歳の女性が転倒し、頭から出血して病院に搬送されましたが、命に別条はないということで