◇セ・リーグ巨人・ウィットリー―中日・大野（東京ドーム）ヤクルト・松本健―広島・森下（神宮）DeNA・東―阪神・伊藤将（横浜）◇パ・リーグ日本ハム・孫易磊―ソフトバンク・スチュワート（エスコンフィールド北海道）ロッテ・小島―楽天・岸（ZOZOマリンスタジアム）オリックス・ペルドモ―西武・隅田（京セラドーム大阪）