19日の東京外国為替市場の円相場は1ドル＝161円台前半で取引された。午後5時現在は前日比72銭円安ドル高の1ドル＝161円31〜33銭。ユーロは24銭円高ユーロ安の1ユーロ＝184円64〜68銭。米連邦準備制度理事会（FRB）による利上げ観測が強まり、日米金利差が拡大するとの見方からドルを買う動きが出た。片山さつき財務相は19日の閣議後記者会見で、円安ドル高傾向について「投機的な動きがあれば断固として措置を取るというこ