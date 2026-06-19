3党合流に関する協議体設置を要請後、記者会見する中道改革連合の小川代表＝19日午後、国会中道改革連合の小川淳也代表は19日、国会内で立憲民主党の水岡俊一、公明党の竹谷とし子両代表とそれぞれ会談し、3党合流に関する協議体の設置を要請した。小川氏は、その後の記者会見で「大きな固まりで中道、リベラル勢力が結集し、政権の受け皿を目指す」と強調した。水岡、竹谷両氏は、協議体設置に応じる考えを示した。協議体は、