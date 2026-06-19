アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書が発効し、60日間の交渉期間が始まりました。ただ、スイスで19日に予定されていた協議が延期となり、交渉が順調に進むかが焦点です。記者「覚書は（イランの）無条件降伏には見えませんね」アメリカトランプ大統領「実際には無条件降伏だろう。私はそう考えている」18日、アメリカのニュースサイト「アクシオス」に対し、こう語ったトランプ大統領。覚書をめぐり、アメリカでは核問題や経