日経平均株価が初めて終値で7万円台の大台を突破した。昨年末の5万円ほどからわずか半年で2万円も上昇する凄まじいペースの中、この株高の背景や生活への影響などについて、テレビ朝日経済部の平山明秀記者が解説した。 【映像】2045年に「日経平均30万円」？平山氏によると、高市政権が掲げる成長投資への期待から上昇した株価は、3月にアメリカとイランの衝突による原油高で一時下落したものの、両国の合意による情勢緩