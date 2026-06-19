水島警察署 万引き後に保安員に暴行を加えたなどとして、岡山県倉敷市東塚の72歳の男が19日、事後強盗の疑いで現行犯逮捕されました。 水島警察署によりますと、男は19日午前11時15分ごろ、倉敷市中畝のスーパーで缶ビール2本（販売額457円）を盗みました。店の外で声を掛けてきた保安員の女性（62）の足を蹴ったり顔を殴ったりするなど暴行を加えた疑いが持たれています。 「女性が殴られている」な