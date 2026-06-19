再婚＆第1子妊娠報道で注目されたNHKの林田理沙アナウンサ―（36）をめぐる情報が大きく動いた。「NEWSポストセブン」が6月18日、お相手がサックス奏者の上野耕平さん（33）であると報じたからだ。【もっと読む】桑子真帆アナ、林田理沙アナが相次ぎ産休でNHKピンチ！「エース級」退職者も相次ぐ構造的問題翌19日には上野さんがXで、林田アナの名前こそ出さなかったものの、報道を認めたとも取れる投稿を行った。NHKの人気アナ