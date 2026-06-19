俳優の賀来賢人（36）が14日放送の「突然ですが占ってもいいですか？」（フジテレビ）に出演。妻で女優の榮倉奈々（38）との関係を語る一幕があった。戸田恵梨香「地獄に堕ちるわよ」のヒットで世界進出へ…クリント・イーストウッド目指し「生涯現役宣言」占い師の彌彌告（みみこ）氏が、「先回りしてくれる人を奥さんにしたはず」と占うと、賀来は「そうなんです。全てにおいて握られていますね」と苦笑い。さらに、彌彌告