ことしは、山形県が現在の形となってから150周年の節目の年です。これを記念して、山形市の県立博物館でいま、「路」から山形の歩みをたどる記念展が開かれています。吉村知事「山形県は明治9年1876年に現在の県域が確定してからことしで150年を迎えます」山形県は庄内・置賜地方と合併して現在の形になってから、ことし8月21日に150周年を迎えます。県内ではその“誕生日”を祝う様々なイベントが予定され、県立博物館でも県政150