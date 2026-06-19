山形の夏の風物詩・山形花笠まつりまで2か月を切りました。祭りで使われる笠が18日、生産の一部を委託しているベトナムから届き、地元産の笠と合わせて花や鈴などを付ける仕上げ作業が進められています。18日午後、花笠の製造・販売を手掛ける山形市の「尚美堂」です。運ばれてきたのは、ベトナム産の花笠です。花笠まつりで使われる笠は、これまでほとんどが飯豊町の中津川地区で作られてきました。しかし近年、生産者の高齢化に