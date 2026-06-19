遊佐町で18日、農業用の倉庫1棟が全焼する火事がありました。酒田地区広域消防によリますと18日午後6時20分ごろ遊佐町庄泉の農業、高橋寛一さん（78）の農業用倉庫が燃えていると119番通報がありました。火は駆け付けた消防によりおよそ2時間半後に消し止められました。けが人はいませんでした。警察の調べによりますと倉庫1棟が全焼し中にあった農機具なども焼けました。高橋さんは、妻と2人暮らしで火が出た当時、2人とも母屋に